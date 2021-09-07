В России планируют отменить техосмотр для автомобилей

Обязательный техосмотр для легковых авто планируют отменить. Решение принято на уровне правительства России.

Речь идет о машинах, которыми владеют физлица, не участвующие в перевозках. Обязательное ТО понадобится, если поменяется владелец.

Еще одно условие – автомобиль старше четырех лет. Для всех остальных случаев техосмотр предлагают проходить добровольно.

Ориентировочно инициатива коснется 50 миллионов транспортных средств. Идею отправят на рассмотрение в Госдуму. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.