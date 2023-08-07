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Транспорт

Рейс "Москва – Петропавловск-Камчатский" задержали по техническим причинам

Рейс "Москва – Петропавловск-Камчатский" задержали по техническим причинам

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Рейс "Москва – Петропавловск-Камчатский" задержали по техническим причинам. Об этом сообщили в компании "Аэрофлот".

Отмечается, что сначала пассажиров самолета несколько часов продержали в душном салоне самолета. За это время люди выпили всю воду, которая была на борту, некоторым пассажирам даже потребовалась помощь медиков. По словам пассажиров, среди них находится много пожилых людей и детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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