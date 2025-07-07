В соцсетях завирусился ролик с самокатчиком, разогнавшимся на МКАД до 100 км/ч

В соцсетях завирусился ролик с водителем электросамоката, который разогнался на МКАД до 100 километров в час. Он ехал по правой полосе, обгоняя некоторые автомобили. Из экипировки на водителе были только шлем и куртка.

О том, что так ездить на электросамокатах опасно, напомнили в минувшие выходные во время рейда автоинспекции. Кроме того, советник заммэра по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова отметила, что всего за субботу и воскресенье, 5 и 6 июля, за передачу средств индивидуальной мобильности (СИМ) несовершеннолетним было заблокировано 1 700 аккаунтов пользователей.

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