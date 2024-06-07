Москва представила проекты по строительству ВСМ на ПМЭФ-2024

Правительство Москвы представило на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге планы по строительству высокоскоростных железнодорожных магистралей. Одна из них – под названием "Юг" – пройдет от столицы до Адлера через Воронеж, Краснодар, Туапсе, Ставрополь и Сочи. Она позволит москвичам добраться до черноморского побережья за 7 часов 50 минут.

Южное направление приведет москвичей не только к морю. Ответвления от основной скоростной дороги откроют дополнительные маршруты до Белгорода, Волгограда и Тамбова.

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