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06 июня, 18:15

Транспорт

Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в РФ ВСМ

Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в РФ ВСМ

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Между Москвой и Петербургом скоро начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Такое распоряжение утвердили в правительстве России.

ВСМ позволит двигаться поездам со скоростью до 400 километров в час. Таким образом, время в пути между между городами сократится до двух с половиной часов.

Как после этого изменится поток пассажиров и на что еще повлияет запуск магистрали? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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