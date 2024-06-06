Правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в РФ ВСМ

Между Москвой и Петербургом скоро начнется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали. Такое распоряжение утвердили в правительстве России.

ВСМ позволит двигаться поездам со скоростью до 400 километров в час. Таким образом, время в пути между между городами сократится до двух с половиной часов.

Как после этого изменится поток пассажиров и на что еще повлияет запуск магистрали? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

