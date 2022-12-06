Участок Калужско-Рижской линии метро открыли раньше срока

Утром 6 декабря открылось движение на участке Калужско-Рижской линии метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки". Этот отрезок был недоступен с субботы, 3 декабря, и возобновить движение планировали только 7 декабря. Но строители, которые прокладывали под ним тоннель будущей Троицкой ветки, выполнили работы раньше срока.

Три дня пассажиров возили компенсационные автобусы, бесплатными сделали и два местных трамвайных маршрута, а на станциях, которые временно стали конечными, людей угощали горячим чаем. Менялась и схема наземного движения, поэтому новый маршрут помогали строить не только тем, кто пользовался общественным транспортом, но и автомобилистам.

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