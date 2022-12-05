Певица Цыганова посоветовала Лепсу вступить в ЧВК "Вагнер" после драки в баре

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Григорию Лепсу стоит подумать над вступлением в ряды ЧВК "Вагнер" после драки в баре Петербурга. Об этом Москве 24 заявила певица Виктория Цыганова.

Она назвала произошедшее не "суперхорошим поступком" и отметила, что ей стыдно. Цыганова предположила, что драка – это результат пьянства, в которое певец "периодически впадал".

Исполнительница указала, что ей искренне жаль Лепса. По ее словам, он должен понимать, что за все потом придется расплачиваться.

"Чтобы не было так печально, от себя могу порекомендовать, может быть, записаться в ряды "Вагнера", пойти воевать. А почему нет? Гриш, ты же возглавляешь отдел культуры, поэтому, может быть, стоит действительно пойти на передовую и там исправиться", – сказала Цыганова.

Ранее сообщалось, что Лепс и его охранник устроили драку в одном из баров на Московском проспекте Санкт-Петербурга. Адвокат пострадавшего Евгений Хейфец рассказал, что его подзащитный играл в нарды, когда в заведение зашел певец и потребовал пустить его играть.

Лепс якобы хотел поставить "пачку долларов", однако посетитель сказал, что у него нет таких денег, и попросил оставить его в покое. В ответ же певец ударил пострадавшего кулаком по лицу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело в отношении неопределенного круга лиц. Хейфец добавил, что дело завели по пункту "а" части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ.



Полиция возбудила уголовное дело по факту драки с участием Григория Лепса в Петербурге

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