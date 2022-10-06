На станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку главных архитектурных элементов

На станции метро "Рижская" Большой кольцевой линии закончили установку главных архитектурных элементов. Это металлические арки-порталы из нержавеющей стали. Через них пассажиры будут проходить от центрального участка к платформам.

Всего установили 15 арок. Они подчеркивают форму порталов. Архитекторы и дизайнеры выбрали стиль хай-тек с простыми линиями и сочетанием гранита, стекла и металла. Архитектурно-отделочные работы на станции близятся к завершению, как и строительство всей БКЛ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.