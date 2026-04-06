Новые маршруты улучшат связь столицы с Подмосковьем. С 11 апреля от станции метро "Парк Победы" до Краснознаменска начнут ходить автобусы № 1442 и 1442а. Они заменят маршрут № 442. Отличием от городского транспорта станет обозначение "Москва – область" на борту.

У этих маршрутов тариф зависит от расстояния, поэтому прикладывать карту нужно два раза – на вход и выход. Проезд можно оплатить "Тройкой", банковской картой или безлимитным абонементом "Единый" зоны "Пригород".

Бесплатный проезд действует по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан.