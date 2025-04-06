Стоимость поездок на такси в Москве выросла почти вдвое на фоне непогоды

Апрельская непогода в столице повлияла на стоимость поездок – тарифы на такси выросли в 1,5–2 раза. Из-за сильного снегопада заказов стало больше, чем машин. По прогнозам, осадки продлятся как минимум до утра 7 апреля.

Синоптики повысили уровень погодной опасности до оранжевого. В Москве продолжает действовать штормовое предупреждение. Сугробы, по предварительным данным, сохранятся до 17–18 апреля.

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