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06 апреля, 16:15

Транспорт

Стоимость поездок на такси в Москве выросла почти вдвое на фоне непогоды

Стоимость поездок на такси в Москве выросла почти вдвое на фоне непогоды

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Апрельская непогода в столице повлияла на стоимость поездок – тарифы на такси выросли в 1,5–2 раза. Из-за сильного снегопада заказов стало больше, чем машин. По прогнозам, осадки продлятся как минимум до утра 7 апреля.

Синоптики повысили уровень погодной опасности до оранжевого. В Москве продолжает действовать штормовое предупреждение. Сугробы, по предварительным данным, сохранятся до 17–18 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24/

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