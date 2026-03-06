"Аэрофлот" введет 13 дополнительных рейсов из Москвы в города Таиланда до конца марта

Авиакомпания "Аэрофлот" до конца марта введет 13 дополнительных рейсов из Москвы в города Таиланда, на Мальдивы и обратно. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Это решение принято в ответ на нестабильную обстановку на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться до места отдыха и вернуться обратно. В пресс-службе уточнили, что полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.