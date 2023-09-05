Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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05 сентября, 21:15

Транспорт

В ГИБДД объяснили, можно ли использовать шины-липучки зимой и летом

В ГИБДД объяснили, можно ли использовать шины-липучки зимой и летом

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На зимних шинах-липучках можно ездить круглый год без штрафа. В ГИБДД рассказали, что действующие нормы подобное не запрещают. Однако водители должны помнить, что такая резина предназначена для морозов и эффективнее работает зимой, а летом скорость ее износа увеличивается.

С 1 сентября в РФ вступили в силу изменения в технический регламент для транспортных средств. В перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, появился пункт об использовании шин не по сезону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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