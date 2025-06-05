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05 июня, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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В Молжаниновском районе реализуют проект строительства улично-дорожной сети, сообщил Сергей Собянин. Будут построены улица вдоль железной дороги, путепровод через Ленинградское шоссе и связка между Комсомольской и Колпинской улицами. В районе появятся удобные подъезды к важным транспортным и соцобъектам.

"Город поддерживает развитие промышленного потенциала, предоставляя инвесторам льготные условия аренды участков для строительства предприятий. С начала 2025 года выделено 1,6 гектара земли на западе и востоке столицы по ставке один рубль в год. На участках возведут пищевое предприятие и промышленный комплекс, в котором смогут работать сразу несколько производителей. Благодаря реализации этих масштабных инвестиционных проектов будет создано 300 рабочих мест", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В Южном Бутове продолжается строительство детского сада и школы общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров. Строительство дошкольного образовательного учреждения планируют завершить в 2025 году, а школу достроят в конце 2026 года.

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