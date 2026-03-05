График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Наплыв покупателей ожидается возле Рижского рынка в конце рабочего дня 5 марта

Минтранс России занялся проработкой запрета на движение электровелосипедов по тротуарам

Плотное движение транспорта зафиксировано возле Рижского рынка

Emirates объявила об отмене ограничений на транзит в аэропорту Дубая

Столичным водителям рекомендовали проверить уровень стеклоомывающей жидкости

"Деньги 24": продажи новых автомобилей китайских брендов выросли в России в феврале

Парковка у Рижского рынка будет запрещена с 6 по 8 марта

Урбанист оценила последствия запрета электровелосипедов на тротуарах в России

В столицу поставят 50 трамваев "Львенок-Москва"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 марта.

Парковку у Рижского рынка закроют на несколько дней. Об этом предупреждает Дептранс. Оставить машину на прилегающих улицах нельзя будет с 6 марта. Сейчас туда съезжаются со всего города, чтобы купить цветы к предстоящему Международному женскому дню.

Ночью 6 марта в городе снова ожидается минусовая температура. Из-за постоянных переходов через 0 градусов в столице продлили желтый уровень погодной опасности.

В преддверии Международного женского дня Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным москвичкам. Церемония прошла в мраморном зале столичной мэрии. Глава города поздравил женщин с наступающим праздником, подчеркнув, что их труд вызывает глубокое уважение.

Читайте также
транспортобществопогодагородмэр МосквывидеоАлексей Лазаренко

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика