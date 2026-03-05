Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 5 марта.

Парковку у Рижского рынка закроют на несколько дней. Об этом предупреждает Дептранс. Оставить машину на прилегающих улицах нельзя будет с 6 марта. Сейчас туда съезжаются со всего города, чтобы купить цветы к предстоящему Международному женскому дню.

Ночью 6 марта в городе снова ожидается минусовая температура. Из-за постоянных переходов через 0 градусов в столице продлили желтый уровень погодной опасности.

В преддверии Международного женского дня Сергей Собянин вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным москвичкам. Церемония прошла в мраморном зале столичной мэрии. Глава города поздравил женщин с наступающим праздником, подчеркнув, что их труд вызывает глубокое уважение.