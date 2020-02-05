Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

05 февраля, 14:30

Транспорт

Вагоны с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Маршрут Т2 станет самым длинным городским трамвайным диаметром в мире

Суммарная длина двух трамвайных диаметров в Москве составит почти 60 километров

Пригородные маршруты из Москвы в область могут скорректировать 4 февраля

"Деньги 24": в России могут отказаться от ремонта автомобилей по полисам ОСАГО

Из-за сильных морозов в расписании подмосковных электричек произошли изменения

Два трамвайных диаметра охватят почти 20 районов Москвы

Второй трамвайный диаметр начали готовить к запуску в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В 2026 году еще 60 собак-проводников пройдут специальный курс обучения в метро. Тренировки проведут кинологи из Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Животных научат пользоваться эскалаторами, проходить через вестибюли, передвигаться по платформе и заходить в вагон.

"В контакт-центре "Московский транспорт" можно получить консультацию по 4,7 тысячи тем. В среднем операторы принимают около 6 тысяч звонков в сутки. С 2019 года на горячей линии мы используем искусственный интеллект, который автоматически обрабатывает звонки об эвакуации автомобилей. По задаче Сергея Собянина продолжим расширять возможности наших онлайн-сервисов, чтобы поездки становились еще удобнее и комфортнее" – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2025 году водители на 32% реже оставляли машины на тротуарах по сравнению с 2024 годом. Штраф за парковку на тротуаре, обочине и велосипедной дорожке – 4,5 тысячи рублей.

