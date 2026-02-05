Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На станциях метро "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая" и "Ватутинки" возводят стены в грунте, сообщил Сергей Собянин. Такие конструкции удерживают грунт и воду и идеально подходят для строительства в мегаполисе. Технология позволяет делать глубокие траншеи в местах плотной застройки и минимизировать шум от работы.

"В 2025 году в столице началось строительство 10 новых спортивных объектов. Возводятся как значимые для всего города сооружения, так и районные спортивные комплексы. Новая спортивная инфраструктура появится в районах Ново-Переделкино, Солнцево, Коммунарка, Раменки, Хорошевский, Пресненский и Можайский" – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок площадью 22,31 гектара на улице Талалихина реорганизуют по программе КРТ. В районе появится привлекательный жилой квартал с инфраструктурой и рабочими местами.