Оплата по биометрии появилась на турникетах еще двух линий метро Москвы

Оплата по биометрии появилась на всех турникетах Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линий метро Москвы. Теперь там не нужно доставать и прикладывать билет, достаточно посмотреть в камеру.

Чтобы начать пользоваться биометрией, нужно скачать приложение "Метро Москвы". Там во вкладке "Сервисы" есть раздел "Биометрическая система оплаты". Для регистрации нужно прикрепить свое фото и привязать банковскую карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.