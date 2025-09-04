Форма поиска по сайту

04 сентября, 11:15

Транспорт

Оплата по биометрии появилась на турникетах еще двух линий метро Москвы

Оплата по биометрии появилась на всех турникетах Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линий метро Москвы. Теперь там не нужно доставать и прикладывать билет, достаточно посмотреть в камеру.

Чтобы начать пользоваться биометрией, нужно скачать приложение "Метро Москвы". Там во вкладке "Сервисы" есть раздел "Биометрическая система оплаты". Для регистрации нужно прикрепить свое фото и привязать банковскую карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов, Диана Жукова

