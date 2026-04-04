Колонна из ретро-трамваев стартовала от Курского вокзала

Парад трамваев начался в Москве. По улицам проедет колонна из 16 ретро-вагонов. Они стартуют от Курского вокзала и доедут до улицы Сергия Радонежского.

В 2025 году колонна выезжала из депо Апакова на Шаболовке и шла до Даниловской мануфактуры, а затем в обратном направлении. В этом году на финальной точке маршрута, улице Сергия Радонежского, откроется выставка исторической техники.

