Пригородные маршруты из Москвы в область могут скорректировать 4 февраля

Пригородные маршруты общественного транспорта из Москвы в область могут скорректировать из-за дорожной обстановки в Химках 4 февраля. Об этом сообщили в Дептрансе. Пассажиров просят следить за актуальными расписаниями.

На данный момент на Пушкинской площади фиксируется активное движение. Скорость автомобилей на дороге превышает 40 километров в час. На МКАД на 0-м километре на внутренней стороне движение свободное, а на внешней – машины притормаживают.

