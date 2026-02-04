Форма поиска по сайту

04 февраля, 13:15

Транспорт

Два трамвайных диаметра охватят почти 20 районов Москвы

Два трамвайных диаметра охватят почти 20 районов Москвы

Второй трамвайный диаметр начали готовить к запуску в Москве

Собянин: завершено строительство перехода на станции метро "Вавиловская"

Четыре "Сапсана" из Москвы в Санкт-Петербург задерживаются по техпричинам

"Деньги 24": в России предложили увеличить лимит некоторых выплат по ОСАГО

Новый сквозной трамвайный диаметр появится в Москве

На железнодорожной платформе Варшавская скопилось много пассажиров

Пригородные поезда Ленинградского направления могут задерживаться до 40 минут

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 4 февраля

ДТП с участием поезда и бензовоза произошло в Мордовии

В Москве с марта 2026 года можно будет ездить по городу по двум трамвайным диаметрам. Они охватят почти 20 районов.

Первый трамвайный диаметр проходит от Метрогородка до станции метро "Университет", его открыли еще в ноябре 2025 года. Также в городе готовят к запуску еще один маршрут – от МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская".

Почему в столице решили развивать трамвайные линии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоАнастасия ТарееваИван ЕвдокимовМария Рыбакова

