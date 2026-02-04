Два трамвайных диаметра охватят почти 20 районов Москвы

В Москве с марта 2026 года можно будет ездить по городу по двум трамвайным диаметрам. Они охватят почти 20 районов.

Первый трамвайный диаметр проходит от Метрогородка до станции метро "Университет", его открыли еще в ноябре 2025 года. Также в городе готовят к запуску еще один маршрут – от МЦД Новогиреево до станции метро "Чертановская".

