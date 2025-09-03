На Урале приступили к сборке первого поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

На Урале началось производство первого поезда для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Состав из восьми вагонов будет рассчитан на 454 пассажира. Его тестирование начнется через два года.

Параллельно ведется строительство завода. Уровень готовности объекта и поставок оборудования составляет 25%, что позволило начать сборку локомотива для ВСМ. В будущем мощность предприятия позволит выпускать 144 вагона ежегодно.

