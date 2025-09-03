Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 11:15

Транспорт

На Урале приступили к сборке первого поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

На Урале приступили к сборке первого поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Интенсивность на дорогах Москвы составила 5 баллов 3 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 сентября

Сборка поезда для ВСМ Москва – Петербург началась на Урале

В Дептрансе Москвы сообщили об изменении работы станции метро "Парк культуры"

В России создали новую инструкцию по орнитологическому обеспечению полетов

Минпросвещения РФ утвердило новые программы для автошкол

"Роскосмос" запустит спецрейс для наблюдения за лунным затмением

Дан старт сварке кузова кузова поезда для ВСМ Москва – Петербург

"Московский патруль": инспекторы провели рейд в отношении велокурьеров

На Урале началось производство первого поезда для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Состав из восьми вагонов будет рассчитан на 454 пассажира. Его тестирование начнется через два года.

Параллельно ведется строительство завода. Уровень готовности объекта и поставок оборудования составляет 25%, что позволило начать сборку локомотива для ВСМ. В будущем мощность предприятия позволит выпускать 144 вагона ежегодно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЕвдокимовАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика