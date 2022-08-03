В ТиНАО выросла популярность сервиса "По пути"

Куда еще нескоро доберется метро, доедет желтый автобус. В ТиНАО набирает популярность сервис "По пути". С помощью мобильного приложения пассажиры могут заказать городские автобусы в нужное им время и место.

Сервисом смогут воспользоваться и жители запада столицы. Географию сервиса в Москве и области планируют расширять и дальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.