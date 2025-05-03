Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 09:15

Транспорт

В центре Москвы 3 мая временно ограничат движение и парковку

В центре Москвы 3 мая временно ограничат движение и парковку

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Автомобилистам стоит учесть изменения – 3 мая в центре и на юго-востоке Москвы введут ограничения движения. С 16:30 до 19:00 закроют проезд на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Оружейного переулка. С 17:30 движение затруднится на ряде центральных улиц и набережных, а с 22:30 – на Новом Арбате, Большом Каменном мосту и отдельных участках Садового кольца.

В указанных местах будет запрещена и парковка, часть подземных переходов временно закроют. При этом с 8 по 10 мая во всем городе парковка будет бесплатной, за исключением зон со шлагбаумом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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