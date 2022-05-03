В Союзе автостраховщиков отреагировали на идею ввести ОСАГО для электросамокатов. Ранее такое предложение озвучили в Совете Федерации, а в Госдуме его поддержали.

Страховщики полагают, что реализовать эту инициативу на практике не получится. Дело в том, что электросамокаты не подлежат регистрации в ГИБДД, а управлять этим транспортом может любой человек без необходимости получать водительские права. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

