Поставляемые в Россию машины застряли в Иране и ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке
Из-за ситуации на Ближнем Востоке многие москвичи, которые купили машины за границей, теперь не знают, когда придет их заказ. Тысячи автомобилей по дороге в Россию застряли в Иране и ОАЭ.
Покупателям остается надеяться, что деньги за машины не пропали. По мнению специалистов, на данный момент вся ответственность лежит на страховых компаниях и поставщиках.
