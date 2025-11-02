02 ноября, 13:15Транспорт
Эксперт рекомендовал россиянам заранее подготовить машины к холодному сезону
Водителям пора менять резину на автомобилях. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рекомендует водителям заранее подготовить машины к зиме.
Любая поломка в холодный период переносится гораздо тяжелее. Эксперт советует проверить работоспособность аккумулятора и обработать силиконом резиновые уплотнители дверей, чтобы избежать их примерзания после мойки автомобиля.
