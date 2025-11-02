Эксперт рекомендовал россиянам заранее подготовить машины к холодному сезону

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 13:15

Транспорт

Водителям пора менять резину на автомобилях. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рекомендует водителям заранее подготовить машины к зиме.

Любая поломка в холодный период переносится гораздо тяжелее. Эксперт советует проверить работоспособность аккумулятора и обработать силиконом резиновые уплотнители дверей, чтобы избежать их примерзания после мойки автомобиля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

