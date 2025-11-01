Сирень может зацвести в Москве на фоне аномального тепла

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сирень может зацвести в столице в течение недели из-за аномально теплой осени. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков, комментируя раннее цветение земляники в Саларьеве.

По его словам, затяжная теплая погода благоприятно влияет на растения, способствуя их цветению. В частности, подобная ситуация уже наблюдалась в мегаполисе в конце сентября 2024 года, напомнил эксперт.

Немногим ранее в Субтропической оранжерее Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" расцвели горная камелия и ранние азалии. Также там распустилась камелия японская и бругмансия, а в Пальмовой оранжерее продолжили цветение тропические орхидеи и хищные растения.

Вместе с тем в "Аптекарском огороде" горожане могут увидеть райский банан. Растение считается одной из самых больших в мире трав, чья высота может достигать 9 метров, а размер листьев – превышать 2 метра.

