В РЖД назвали примерную стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали

В РЖД раскрыли примерную стоимость билетов на поезда высокоскоростной магистрали. Речь идет о маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом.

Поездка обойдется немного дороже, чем на "Сапсанах", заявили в РЖД. На данный момент билет на "Сапсан" стоит не менее 4 500 рублей, а для пенсионеров есть скидки. По высокоскоростной магистрали дорога займет 2 часа 15 минут. Она должна появиться до 2030 года. Стоимость строительства оценивается в 1,7 триллиона рублей.

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