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02 августа, 10:15

Транспорт

Дополнительные поезда запустили между Москвой и Санкт-Петербургом

Дополнительные поезда запустили между Москвой и Санкт-Петербургом

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Дополнительные поезда запустили между Москвой и Санкт-Петербургом. В эти выходные, 2 и 3 августа, на 13 вагонов увеличили составы "Авроры" и "Невского экспресса".

Также в расписании появились еще два поезда. Один из них отправился из Москвы в ночь на 2 августа. Обратно он приедет 3 августа в 15:59. Решение ввести дополнительные составы связано с повышенным спросом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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