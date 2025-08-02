Дополнительные поезда запустили между Москвой и Санкт-Петербургом. В эти выходные, 2 и 3 августа, на 13 вагонов увеличили составы "Авроры" и "Невского экспресса".

Также в расписании появились еще два поезда. Один из них отправился из Москвы в ночь на 2 августа. Обратно он приедет 3 августа в 15:59. Решение ввести дополнительные составы связано с повышенным спросом.

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