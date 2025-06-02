В Москве начали тестировать 18-метровый электробус

В столице начали испытывать электробус большого класса. Его длина составляет около 18 метров. Новый транспорт уже вышел на маршрут "Метро Саларьево" – "Китай-город".

Как сообщили в Мосгортрансе, электробус оснащен 47 сидячими местами, включая сиденья повышенной ширины, а также аппарелью для колясок. Машину будут тестировать в разное время года и при любых погодных условиях.

Эксперты подчеркивают, что такие электробусы удобны для гибкого обновления маршрутов в быстро меняющемся городе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.