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02 июня, 11:15

Транспорт

В Москве начали тестировать 18-метровый электробус

В Москве начали тестировать 18-метровый электробус

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"Мой район. Новости": на маршруте экспресса Е10 протестировали новый электробус-гармошку

В столице начали испытывать электробус большого класса. Его длина составляет около 18 метров. Новый транспорт уже вышел на маршрут "Метро Саларьево" – "Китай-город".

Как сообщили в Мосгортрансе, электробус оснащен 47 сидячими местами, включая сиденья повышенной ширины, а также аппарелью для колясок. Машину будут тестировать в разное время года и при любых погодных условиях.

Эксперты подчеркивают, что такие электробусы удобны для гибкого обновления маршрутов в быстро меняющемся городе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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