02 апреля, 07:15
Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений изменится с 1 апреля
С 1 апреля изменится расписание пригородных поездов. Корректировки вводят для электричек Курского и Рижского направлений, в том числе МЦД-2.
В ночные и утренние часы будут менять стрелочные переводы на станции Подмосковная. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Актуальное расписание можно узнать на онлайн-ресурсах перевозчика.
