Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В 2026 году установлено уже более 200 остановочных павильонов нового типа. На сегодняшний день в городе обновили 95% остановок. Павильоны делают в Москве на заводе СВАРЗ из российских износостойких материалов.

"С наступлением устойчивой теплой погоды настоятельно рекомендуем водителям сменить зимнюю резину на летнюю. При этом автолюбителям, кто выезжает за город, нужно учитывать, что в области ночью еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время. О любых погодных изменениях мы оперативно информируем автомобилистов через сообщения на дорожных табло ЦОДД", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Автобусы коммерческих перевозчиков готовят к теплому сезону: чистят, меняют фильтры, проверяют кондиционеры. С начала 2026 года на них совершили уже более 38 миллионов поездок.