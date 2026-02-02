Протяженность линий московского метро выросла с 300 до 560 км за 15 лет

За 15 лет протяженность линий подземки выросла почти в 2 раза – с 300 до 560 километров. При этом за последний год общая длина линий столичного метро увеличилась на 10 километров благодаря открытию 4 новых станций на Троицкой линии.

Сейчас в Москве строят Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии, а также продолжают работы на втором этапе Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. Новый участок поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра и разгрузит соседние линии.

