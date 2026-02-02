Форма поиска по сайту

02 февраля, 23:55

Транспорт

Протяженность линий московского метро выросла с 300 до 560 км за 15 лет

Развязка с путепроводами появилась на пересечении Южной рокады и МСД

Интервалы движения электросудов могут увеличиться из-за морозов в Москве

"Деньги 24": количество легковых автомобилей сократилось в России впервые за 25 лет

"Новости дня": Собянин открыл новые путепроводы на пересечении Южной рокады и МСД

Метро в Москве стало длиннее на 10 км за 2025 год

Несколько электричек в Москве выбились из графика из-за непогоды

Общая протяженность московского метро превысила 560 км

Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в Санкт-Петербурге

Новости регионов: многокилометровые заторы образовались на трассе М-12 в Башкирии

За 15 лет протяженность линий подземки выросла почти в 2 раза – с 300 до 560 километров. При этом за последний год общая длина линий столичного метро увеличилась на 10 километров благодаря открытию 4 новых станций на Троицкой линии.

Сейчас в Москве строят Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую линии, а также продолжают работы на втором этапе Троицкой линии, который пройдет вдоль Калужского шоссе. Новый участок поможет жителям ТиНАО быстрее добираться до центра и разгрузит соседние линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

