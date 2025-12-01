Карта "Тройка" стала коллекционной ценностью для москвичей

Для многих москвичей карта "Тройка" – это просто проездной, но для растущего числа коллекционеров она может стать ценным трофеем. В столице набирает популярность хобби по собиранию редких артефактов метрополитена.

Особую ценность представляют лимитированные выпуски карт, посвященные значимым городским событиям, или экземпляры с малым тиражом. Их стоимость на специализированных площадках может достигать нескольких тысяч рублей.

