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01 августа, 19:30

Транспорт

Движение по Садовому кольцу и соседним улицам ограничат 2 и 3 августа

Движение по Садовому кольцу и соседним улицам ограничат 2 и 3 августа

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Движение по Садовому кольцу и соседним улицам ограничат 2 и 3 августа в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. В частности, автомобилисты не смогут воспользоваться Дашковым переулком, подъехать к Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал.

Помимо этого, будет ограничен проезд к Театру сатиры со стороны Большой Садовой улицы. При этом парковка на Зубовской и Большой Пироговской улицах частично запрещена уже сейчас.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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