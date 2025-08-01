Движение по Садовому кольцу и соседним улицам ограничат 2 и 3 августа в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. В частности, автомобилисты не смогут воспользоваться Дашковым переулком, подъехать к Парку Горького со стороны улицы Крымский Вал.

Помимо этого, будет ограничен проезд к Театру сатиры со стороны Большой Садовой улицы. При этом парковка на Зубовской и Большой Пироговской улицах частично запрещена уже сейчас.

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