Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 1 августа

По данным столичного департамента транспорта, вечером 1 августа затруднения движения ожидаются в центре города, на ТТК, МКАД, а также вылетных магистралях в сторону области. Строительные работы продолжаются на Лужнецкой эстакаде и на участке с 29-го по 32-й километр МКАД.

Также стало известно, что меняется расписание поездов первого диаметра на Савеловском и Белорусском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.