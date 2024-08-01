Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 1 августа

Дептранс рассказал о ситуации на столичных дорогах 1 августа

Транспортная ночь прошла в электробусном парке "Митино"

Поезда "Аэроэкспресс" перестанут ходить до аэропорта Внуково с 1 августа

Собянин: ВСМ Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути до 2 часов 15 минут

Транспортная ночь прошла в электробусном парке "Митино"

28 поездов поставят к открытию ВСМ до Петербурга

Новости часа: в Москве будет 4 остановки высокоскоростной магистрали до Петербурга

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 июля

Новости Московского транспорта

Станция столичного метро "Коммунарка" станет "Новомосковской"

По данным столичного департамента транспорта, вечером 1 августа затруднения движения ожидаются в центре города, на ТТК, МКАД, а также вылетных магистралях в сторону области. Строительные работы продолжаются на Лужнецкой эстакаде и на участке с 29-го по 32-й километр МКАД.

Также стало известно, что меняется расписание поездов первого диаметра на Савеловском и Белорусском направлениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгороддорогивидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика