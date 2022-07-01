Первый автобус отправился из Херсонской области в Крым

Первый за восемь лет автобус отправился из Херсонской области в Крым. Ранним утром пассажиры выехали с автовокзала Херсона. На границе им предстоит пройти пункт пропуска пешком.

После этого пассажиры пересядут в другой автобус, который едет до Симферополя. Пока между Херсоном и полуостровом будет курсировать два рейса – в 06:30 и 15:00. Стоимость билета составляет 1 300 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

