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01 июня, 17:15

Транспорт

У станций метро рядом с "Лужниками" ввели ограничения из-за финала Кубка России

У станций метро рядом с "Лужниками" ввели ограничения из-за финала Кубка России

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В день финального матча Кубка России по футболу между ЦСКА и "Ростовом" возможны временные ограничения на вход и выход на станциях метро, расположенных рядом со стадионом "Лужники". Об этом предупреждает столичный Дептранс.

Перед началом матча южный вестибюль станции "Спортивная" будет работать только на выход, после завершения игры – только на вход. Пассажирам рекомендуют заранее пополнить карту "Тройка" или воспользоваться бесконтактной оплатой банковской картой, чтобы избежать очередей и сэкономить время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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