Серийное производство российского электромобиля "Атом" начнется в 2025 году

Российский электромобиль "Атом" должны запустить в серийное производство во второй половине 2025 года. При этом москвичи уже пересаживаются на электрокары и гибриды.

Так, с начала года столичные водители заряжали свои машины более 50 тысяч раз. Кроме того, город становится экологичнее еще и благодаря электробусам.

Насколько выгодно ездить на электромобиле? И надолго ли хватает заряда? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.