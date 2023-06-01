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Новости

01 июня, 20:00

Транспорт

Серийное производство российского электромобиля "Атом" начнется в 2025 году

Серийное производство российского электромобиля "Атом" начнется в 2025 году

Новости часа: серийное производство электромобиля "Атом" ожидается в 2025 году

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Москвичам рассказали о популярности электромобилей в столице

Российский электромобиль "Атом" должны запустить в серийное производство во второй половине 2025 года. При этом москвичи уже пересаживаются на электрокары и гибриды.

Так, с начала года столичные водители заряжали свои машины более 50 тысяч раз. Кроме того, город становится экологичнее еще и благодаря электробусам.

Насколько выгодно ездить на электромобиле? И надолго ли хватает заряда? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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