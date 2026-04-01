Репетиция парада трамваев прошла в Москве

В Москве прошла репетиция парада трамваев. Колонна из 16 исторических вагонов проехала от Курского вокзала до улицы Сергия Радонежского. В ней собраны уникальные типы трамваев, некоторые из которых принимали участие в съемках знаменитых советских кинофильмов.

Сам парад трамваев пройдет в Москве 4 апреля. В этом году он впервые состоится по новому маршруту. В 11:30 колонна из исторических вагонов начнет движение от Курского вокзала и проедет до улицы Сергия Радонежского, где после парада пройдет масштабная выставка ретротранспорта.

