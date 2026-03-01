Станцию МЦК Нижегородская открыта после проседания платформы

Станцию МЦК Нижегородская вновь открыли для пассажиров. Ее закрывали для устранения повреждений, возникших в результате проседания части платформы.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, решение о возобновлении посадки и высадки принято межведомственной комиссией. Для прохода на станцию на период ремонтных работ был возведен временный турникетный павильон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

