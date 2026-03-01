Форма поиска по сайту

01 марта, 14:30

Транспорт

Станцию МЦК Нижегородская открыта после проседания платформы

1 марта исполнилось три года со дня запуска БКЛ

"Новости дня": российские авиакомпании отменили рейсы в страны Ближнего Востока

Три года исполнилось Большой кольцевой линии 1 марта

Собянин: три года назад была запущена Большая кольцевая линия

Ограничение продлили на воздушное пространство трех монархий Персидского залива

Количество электромобилей в Москве составило более 40 тысяч

Новые придорожные АЗС будут оснащать зарядками для электромобилей с 1 марта

Услуги шиномонтажа подорожают на 10% с первым стабильным потеплением

Большой кольцевой линии столичного метро исполнилось 3 года

Станцию МЦК Нижегородская вновь открыли для пассажиров. Ее закрывали для устранения повреждений, возникших в результате проседания части платформы.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, решение о возобновлении посадки и высадки принято межведомственной комиссией. Для прохода на станцию на период ремонтных работ был возведен временный турникетный павильон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

