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01 марта, 09:15

Транспорт

Ограничения движения поездов ввели на участке Калужско-Рижской линии

Ограничения движения поездов ввели на участке Калужско-Рижской линии

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1 и 2 марта поезда не будут ходить на участке Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Подобные ограничения будут действовать по выходным в течение всего месяца, за исключением 8 и 9 марта.

Помимо этого, в дни закрытия для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях" Октябрьская", "Новые Черемушки" и Площадь Гагарина МЦК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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