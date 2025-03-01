Ограничения движения поездов ввели на участке Калужско-Рижской линии

1 и 2 марта поезда не будут ходить на участке Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Подобные ограничения будут действовать по выходным в течение всего месяца, за исключением 8 и 9 марта.

Помимо этого, в дни закрытия для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро на станциях" Октябрьская", "Новые Черемушки" и Площадь Гагарина МЦК. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.