01 марта, 21:15Транспорт
"Актуальный репортаж": как строительство БКЛ повлияло на транспортную систему Москвы
Проект БКЛ 1 марта празднует год с начала запуска. Большую кольцевую полностью построили за 10 лет при том, что на создание одной станции – от появления идеи до ее полного открытия – может потребоваться до пяти лет.
БКЛ дала толчок развитию новых линий московского метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. До Кольцевой линии им было не добраться из-за плотной застройки и сложной геологии.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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