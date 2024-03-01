"Актуальный репортаж": как строительство БКЛ повлияло на транспортную систему Москвы

Проект БКЛ 1 марта празднует год с начала запуска. Большую кольцевую полностью построили за 10 лет при том, что на создание одной станции – от появления идеи до ее полного открытия – может потребоваться до пяти лет.

БКЛ дала толчок развитию новых линий московского метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. До Кольцевой линии им было не добраться из-за плотной застройки и сложной геологии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.