01 февраля, 14:15

Станция столичного метро "Новорижская" станет крупным пересадочным хабом

Территория за МКАД, особенно район Рублево-Архангельское, активно развивается. Строящаяся станция метро "Новорижская" станет крупным пересадочным транспортно-пересадочным узлом для жителей с Ильинского и Новорижского шоссе.

В настоящее время к станции от "Рублево-Архангельской" ведется проходка перегонных тоннелей с помощью тоннелепроходческих комплексов. Эксперты отмечают, что новая станция сократит время в пути для пассажиров минимум на 15–30 минут и обеспечит финансовую экономию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина КузнеченковаЕлизавета Двирник

