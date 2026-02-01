Станция столичного метро "Новорижская" станет крупным пересадочным хабом

Территория за МКАД, особенно район Рублево-Архангельское, активно развивается. Строящаяся станция метро "Новорижская" станет крупным пересадочным транспортно-пересадочным узлом для жителей с Ильинского и Новорижского шоссе.

В настоящее время к станции от "Рублево-Архангельской" ведется проходка перегонных тоннелей с помощью тоннелепроходческих комплексов. Эксперты отмечают, что новая станция сократит время в пути для пассажиров минимум на 15–30 минут и обеспечит финансовую экономию.

