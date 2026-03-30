В Москве резко вырос интерес к стационарным телефонам. Люди снова подают заявки на подключение домашней связи.

По заявлениям крупных телекоммуникационных компаний, домашние телефоны – это гарантированный канал связи.

Эксперты считают, что рост интереса связан с желанием людей иметь надежный резервный канал: стационарный телефон работает от отдельной линии и не зависит от мобильных сетей, базовых станций и электричества в доме.

