Выставка проектов столичных разработчиков видеоигр открылась в "Сколкове"

Аркада с котиками-космонавтами, приключения доставщика пиццы посреди грибного апокалипсиса, балетный слэшер, вдохновленный сказками Пушкина. Эти и другие проекты столичные разработчики представили на территории нового Московского кластера видеоигр и анимации "Сколково".

Масштабная выставка достижений отечественного геймдева стала частью Московской международной недели видеоигр, которая проходит в столице с 27 по 30 ноября. Мероприятие призвано продемонстрировать потенциал российских игровых студий и укрепить их позиции на международных рынках.

Гости площадки получили возможность протестировать игровые новинки самых разных жанров: от классических стратегий и головоломок до гоночных симуляторов и ролевых игр в виртуальной реальности. В экспозиции участвуют более 60 компаний. Среди них – как крупные участники рынка, так и независимые студии.

Как развивается отечественная игровая индустрия? В чем Москва опережает другие мировые центры геймдева? Как столица помогает разработчикам выходить на глобальный уровень? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.