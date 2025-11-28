Форма поиска по сайту

28 ноября, 16:35

Выставка проектов столичных разработчиков видеоигр открылась в "Сколкове"

Москвичи смогут получать результаты медицинских анализов в 2 раза быстрее

Операторы связи перейдут на российские сим-карты с сентября 2026 года

Лабораторные анализы перевели в цифровой формат в Москве

Популярную онлайн-игру Roblox могут запретить в России

Роскомнадзор может запретить популярную онлайн-игру Roblox

Сотни геймеров посетили "Ночь видеоигр" в Москве

Самый большой в РФ медиаэкран открыт в атриуме Московского кластера видеоигр

Ночь видеоигр проходит в Москве с 29 на 30 ноября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 29 ноября

Аркада с котиками-космонавтами, приключения доставщика пиццы посреди грибного апокалипсиса, балетный слэшер, вдохновленный сказками Пушкина. Эти и другие проекты столичные разработчики представили на территории нового Московского кластера видеоигр и анимации "Сколково".

Масштабная выставка достижений отечественного геймдева стала частью Московской международной недели видеоигр, которая проходит в столице с 27 по 30 ноября. Мероприятие призвано продемонстрировать потенциал российских игровых студий и укрепить их позиции на международных рынках.

Гости площадки получили возможность протестировать игровые новинки самых разных жанров: от классических стратегий и головоломок до гоночных симуляторов и ролевых игр в виртуальной реальности. В экспозиции участвуют более 60 компаний. Среди них – как крупные участники рынка, так и независимые студии.

Как развивается отечественная игровая индустрия? В чем Москва опережает другие мировые центры геймдева? Как столица помогает разработчикам выходить на глобальный уровень? Об этом и многом другом узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

технологиигородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

