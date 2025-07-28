Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 28 июля.

В Роскомнадзоре не подтвердили утечку данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" после атаки хакеров. Масштабный сбой затронул десятки рейсов. Только в Шереметьево застряли сотни пассажиров.

Синоптики предупредили об аномальной жаре на текущей рабочей неделе в Москве. Столбики термометров днем будут подниматься выше 30 градусов. Городские службы столицы из-за такой погоды уже работают в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

На фоне сообщений о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и VPN-сервисов в России Роскомнадзор призвал доверять только информации, которую публикуют для пользователей через официальные каналы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что месседжер и другие сервисы станут недоступны в стране уже с 1 августа. Однако официально это не подтвердили.