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Новости

28 июля, 21:00

Технологии

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 июля

В Роскомнадзоре не подтвердили утечку данных клиентов "Аэрофлота" после атаки хакеров

"Аэрофлот" отменил 54 парных рейса после сбоя, вызванного атакой хакеров

В УК РФ могут внести новую статью о компьютерном вымогательстве

Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке WhatsApp и VPN

Сотни пассажиров "Аэрофлота" застряли в Шереметьево из-за отмененных рейсов

Пассажиров отмененных рейсов "Аэрофлота" пересадят на самолеты других авиакомпаний

Генпрокуратура подтвердила, что хакерская атака стала причиной сбоя системы "Аэрофлота"

Роскомнадзор призвал доверять официальной информации на фоне слухов о блокировке WhatsApp

Хакерская атака стала причиной сбоя в работе систем "Аэрофлота"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 28 июля.

В Роскомнадзоре не подтвердили утечку данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота" после атаки хакеров. Масштабный сбой затронул десятки рейсов. Только в Шереметьево застряли сотни пассажиров.

Синоптики предупредили об аномальной жаре на текущей рабочей неделе в Москве. Столбики термометров днем будут подниматься выше 30 градусов. Городские службы столицы из-за такой погоды уже работают в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады дежурят круглосуточно.

На фоне сообщений о блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и VPN-сервисов в России Роскомнадзор призвал доверять только информации, которую публикуют для пользователей через официальные каналы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что месседжер и другие сервисы станут недоступны в стране уже с 1 августа. Однако официально это не подтвердили.

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