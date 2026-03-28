"Киберсуббота" прошла в Московском кластере видеоигр и анимации

Почувствовать себя средневековым феодалом, погонять по бездорожью и пройти VR-квест. Это и многое другое могли сделать гости "Киберсубботы", которая прошла 28 марта в Московском кластере видеоигр и анимации.

Разработчиков и любителей игр ждала насыщенная программа. В ходе экскурсии по кластеру посетители получили возможность увидеть, как начинается путь в профессию. В рамках лектория – узнать о слагаемых успеха популярных проектов и об использовании искусственного интеллекта в работе видеоигровых студий. А в ходе нетворкинг-сессий – завести полезные знакомства в индустрии геймдева.

Кроме того, посетители смогли протестировать семь игр разных жанров: головоломку "Мозаика", симулятор средневекового правителя "Феодика", психологическую игру Psyhonds, экшены "Юма" и "Земский собор", гоночный симулятор "Командиры бездорожья", а также тактическую игру "Разведка: 1944".

С участниками "Киберсубботы" пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.