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28 января, 09:00

Технологии

Новости мира: китайский чат-бот DeepSeek обогнал ChatGPT по популярности

Новости мира: китайский чат-бот DeepSeek обогнал ChatGPT по популярности

В Москве протестируют умные камеры для снижения уровня городского шума

"Техно": столичные таксопарки начали использовать трекер с ИИ

"Техно": в Москве нейросеть помогает предотвратить аварии

"Мой район. Новости": москвичей пригласили поучаствовать в тестировании телеграм-бота

"Техно": в Москве показали летающий электрокар и умные ячейки для багажа

"Московский патруль": москвичей предупредили о вредоносном ПО "Мамонт"

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

Новости часа: мэр Москвы сообщил о росте востребованности услуг и сервисов портала mos.ru

"Техно": у SpaceX появился конкурент

Китайский чат-бот DeepSeek, запущенный на прошлой неделе, стал сенсацией в мире искусственного интеллекта. Бесплатная нейросеть обогнала по скачиваниям ChatGPT, бывшего лидера рынка. Это обрушило акции американских технокомпаний, вызвав потери до 1 триллиона долларов. Президент США Дональд Трамп призвал индустрию ускорить разработку нейросетей, напомнив, что после своей инаугурации выделил 500 миллиардов долларов на создание крупнейшего проекта в истории ИИ.

Южная Корея столкнулась с последствиями сильного снегопада, совпавшего с празднованием Нового года по лунному календарю. В разных регионах страны выпало от 10 до 30 сантиметров осадков. Из-за непогоды задержали более 100 рейсов в международном аэропорту Чеджу. Для расчистки снега задействовали свыше 10 тысяч человек и более тысячи снегоуборочных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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