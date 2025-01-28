Новости мира: китайский чат-бот DeepSeek обогнал ChatGPT по популярности

Китайский чат-бот DeepSeek, запущенный на прошлой неделе, стал сенсацией в мире искусственного интеллекта. Бесплатная нейросеть обогнала по скачиваниям ChatGPT, бывшего лидера рынка. Это обрушило акции американских технокомпаний, вызвав потери до 1 триллиона долларов. Президент США Дональд Трамп призвал индустрию ускорить разработку нейросетей, напомнив, что после своей инаугурации выделил 500 миллиардов долларов на создание крупнейшего проекта в истории ИИ.

Южная Корея столкнулась с последствиями сильного снегопада, совпавшего с празднованием Нового года по лунному календарю. В разных регионах страны выпало от 10 до 30 сантиметров осадков. Из-за непогоды задержали более 100 рейсов в международном аэропорту Чеджу. Для расчистки снега задействовали свыше 10 тысяч человек и более тысячи снегоуборочных машин.

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