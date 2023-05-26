Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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13:30

Общество

Московская система видеоаналитики помогла найти 212 несовершеннолетних в городе

Московская система видеоаналитики помогла найти 212 несовершеннолетних в городе

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212 несовершеннолетних помогла найти московская система видеоаналитики. Статистикой поделился заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов по случаю Международного дня пропавших детей.

Он рассказал, что технология основана на преобразованиии лиц и их черт в уникальные биометрические ключи. Система сканирует данные и ищет совпадения в базе. Если они находятся, то сигнал поступает в полицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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