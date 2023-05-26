Московская система видеоаналитики помогла найти 212 несовершеннолетних в городе

212 несовершеннолетних помогла найти московская система видеоаналитики. Статистикой поделился заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов по случаю Международного дня пропавших детей.

Он рассказал, что технология основана на преобразованиии лиц и их черт в уникальные биометрические ключи. Система сканирует данные и ищет совпадения в базе. Если они находятся, то сигнал поступает в полицию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.